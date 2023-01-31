Український тенісист не потиснув руку росіянину після перемоги над ним на турнірі в Німеччині (відео)

Український тенісист Віталій Сачко обіграв росіянина Алібека Качмазова у фіналі кваліфікації челенджера в Німеччині та відмовився потиснути йому руку після матчу.

Поєдинок тривав 1 годину і 33 хвилини. 25-річний українець розібрався із суперником із країни-агресорки, який виступав під нейтральним прапором, за два сети – 6:4, 6:3.

Упродовж зустрічі Сачко виконав п'ять ейсів, припустився двох подвійних помилок, зробив шість брейків і програв три гейми на своїй подачі.

Після перемоги українець потиснув руку рефері, а ось росіянина проігнорував, хоча традиційно тенісисти обмінюються рукостисканнями після завершення гри.

В основній сітці Сачко зіграє проти німця Максимільяна Мартерера. Матч відбудеться у вівторок, 31 січня.

Раніше ТСН Проспорт писав, що український футболіст "Марселя" Руслан Малиновський обійнявся з росіянином після матчу чемпіонату Франції та нарвався на критику фанатів.

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