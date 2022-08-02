Український тенісист пробився до другого кола турніру у Чехії та зустрінеться зі своїм кривдником

Українець Віталій Сачко стартував з важливої перемоги на ґрунтовому турнірі в Ліберці.
Друга ракетка України Віталій Сачко переміг Петра Ноуза у першому колі турніру у чеському місті Ліберець.
Зустріч тривала дві години та сім хвилин. За цей час українець програв лише один гейм на своїй подачі.
Українець отримав можливість виступати у статусі лакі-лузера. У кваліфікації він поступився французу Джованні Мпеші-Перрікару, з яким йому тепер доведеться зустрітися у другому колі змагань.
Нагадаємо, що нещодавно Сачко втратив першої ракетки України.
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