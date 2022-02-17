Український тенісист в парі з росіянином вийшов у півфінал престижного турніру у Марселі

Молчанов боротиметься за путівку до фіналу.
Український тенісист Денис Молчанов пробився до півфіналу парного турніру ATP у французькому Марселі.
Українець виступає у парі з росіянином Андрієм Рубльовим. У чвертьфіналі українсько-російський дует у трьох сетах переміг французьку пару Бенжамен Бонзі / Альбано Оліветті - 6:4, 5:7, 10:8.
Суперники тенісистів на наступній стадії визначаться за підсумками матчу Х'юго Гастон / Хольгер Руне - Шимон Валков / Ян Зелінські.
- Це буде другий півфінал для українця у 2022 році. У січні Молчанов сягав цієї стадії на турнірі ATP у Мельбурні.
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