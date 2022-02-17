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Український тенісист в парі з росіянином вийшов у півфінал престижного турніру у Марселі

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Український тенісист в парі з росіянином вийшов у півфінал престижного турніру у Марселі

btu.org.ua

Молчанов боротиметься за путівку до фіналу.

Український тенісист Денис Молчанов пробився до півфіналу парного турніру ATP у французькому Марселі.

Українець виступає у парі з росіянином Андрієм Рубльовим. У чвертьфіналі українсько-російський дует у трьох сетах переміг французьку пару Бенжамен Бонзі / Альбано Оліветті6:4, 5:7, 10:8.

Суперники тенісистів на наступній стадії визначаться за підсумками матчу Х'юго Гастон / Хольгер Руне - Шимон Валков / Ян Зелінські.

  • Це буде другий півфінал для українця у 2022 році. У січні Молчанов сягав цієї стадії на турнірі ATP у Мельбурні.

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