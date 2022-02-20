Український тенісист вперше у кар'єрі став чемпіоном турніру ATP у парному розряді

Український тенісист вперше у кар'єрі став чемпіоном турніру ATP у парному розряді

Молчанов у парі з росіянином Рубльовим виграв турнір у Марселі.

Український тенісист Денис Молчанов у парі із росіянином Андрієм Рубльовим став чемпіоном турніру ATP у Марселі.

У вирішальному поєдинку Молчанов і Рубльов зустрічалися з Равеном Класеном із Південної Африки та Беном Маклахланом із Японії.

Матч тривав 1 годину 32 хвилини, за які українцю та росіянину вдалося здобути вольову перемогу – 4:6, 7:5, 10:7.

Для 34-річного Молчанова це перший парний титул на змаганнях ATP у кар'єрі. В активі українця 33 титули у парі на турнірах серії ATP Challenger Tour.

Рубльов став чемпіоном турніру в Марселі та в одиночному розряді. Сьогодні росіянин у двох сетах обіграв канадця Фелікса Оже-Альясіма, вигравши дев'ятий титул ATP.

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