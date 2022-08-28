Український тенісист вперше в кар'єрі завоював трофей на турнірі ATP

Український тенісист Олексій Крутих став переможцем челенджера ATP у Празі.

У фіналі престижного турніру в столиці Чехії українець Олексій Крутих обіграв німецького тенісиста Лукаса Герха.

Вирішальний поєдинок вийшов неймовірно напруженим. Зустріч тривала 2 години та 22 хвилини. Крутих впевнено виграв перший сет, але в другій партії поступився на тай-брейку.

У третьому сеті український тенісист зібрався та переконливо довів справу до своєї перемоги - 6:3, 6:7 (2:7), 6:3.

Для Олексія цей трофей став першим у його кар'єрі на рівні челенджерів. Загалом Крутих - сьомий український тенісист, який переміг в одиночному розряді змагань ATP Challenger Tour.

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