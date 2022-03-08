Український тренер про Тимощука та Ордеця: без зрадників не було жодної нації

На його думку, Україна вже здобула перемогу в цій війні.

Український тренер Олег Федорчук висловився щодо нападу Росії, який розпочався вранці 24 лютого.

Про це він розповів в інтерв'ю для FanDay.

"Можна сказати, що ця війна народила Україну як націю. Я думаю, що саме націй, а не народів, не так і багато – не більше двадцяти у світі. Ми стаємо нацією. З одного боку, тривога за рідних та близьких. З іншого боку, гордість за те, що ми, напевно, наймужніший народ у світі, бо ми боремося з найбільшою світовою державою, яку всі бояться.

Війна насправді закінчилася. Якби не було ядерної зброї в Росії, то вона вже б капітулювала. Суто у військовому плані зрозуміло, що ми вже перемогли. Наразі йдуть торги. За найпесимістичніших обставин все це триватиме ще один-два місяці. Якщо оптимістично – тиждень.

Ресурсів не так багато у росіян, як вони говорили. Вони завжди жили ілюзіями та обманом. Звикли самі себе у спорті дурити, що вони чемпіони світу з футболу. В армії – те саме. Головне, що наша країна допомогла вивезти дітей – наше майбутнє. За останні два дні в Києві я не побачив жодної дитини. Це говорить про те, що своє майбутнє ми вже врятували, воно у безпеці. А за територію ми боротимемося", - зазначив Федорчук.

Окремо він висловився щодо двох український футболістів, які наразі перебувають на території країни-окупантки. Йдеться про Анатолія Тимощука, який вже завершився кар'єру, та Івана Ордеця.

"Тимощук і Ордець? Без зрадників не було жодної нації. Кожен обирає свій шлях. Вони свій вибрали. Я хотів би звернутися до всіх футболістів. Не захоплюйтесь ура-патріотизмом. Тимощук був весь з ніг до голови обклеєний українською символікою.

Я зневажаю людей, які рекламують свої віросповідання, коли демонстративно моляться перед камерами і ходять до церкви, щоб забивати голи. Я зневажаю людей, які демонстративно показують свій патріотизм, намагаючись довести, що вони вищі за когось. Справжній патріотизм показують хлопці на передовій, котрі воюють не у вишиванках, але захищають нашу батьківщину.

Тож треба міняти підхід. Тимощук – яскрава ілюстрація того, що за гарною обгорткою може бути зовсім не те, що ми очікуємо. Нам треба перестати вірити тим, хто пускає пилюку в очі. Коли люди ні з того ні з сього хочуть сподобатися, це завжди викликає підозру. Чоловік не повинен подобатися. Він має демонструвати свій потенціал. Ним мають пишатися і його мають шанувати. А в нас дуже багато спортсменів, які хочуть сподобатися", - сказав Федорчук.