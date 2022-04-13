Український тренер Вернидуб розповів про свої завдання в лавах ЗСУ та жорстко "пройшовся" по окупантах

56-річний фахівець зі зброєю в руках захищає батьківщину від російських загарбників.

Головний тренер молдовського "Шерифа" Юрій Вернидуб, який після повномасштабного вторгнення російських військ повернувся до України та вступив до лав ЗСУ, розповів про свої бойові завдання.

Вернидуб захищає рідну країну від окупантів у складі артилеристів.

"Що я роблю? Як сказати, все що потрібно… Підвести, підготувати та все інше. Дуже важка праця, повір мені. З ранку до вечора все це робимо. Наше завдання привезти хлопцям все готовеньке для того, щоб вони "подаруночки" слали нашим ворогам. Я ніколи не думав, що я скільки вмію.

Щоб хтось сказав перед війною (що буде війна - прим.), я б подумав, що це хвора людина, що цього ніколи не буде. Але, бач, життя так сталось. Навіть немає слів сказати, як я почуваюся в душі. Я ніколи не думав серйозно, що таке буде", - сказав Вернидуб в інтерв'ю YouTube-каналу pressing.

Також український тренер дав справедливу оцінку російським військовим та їхнім численним злочинам на українській землі.

"Значить, бачиш, я, напевно, дуже добре думав, про цих людей. Я навіть не можу сказати, що це люди. Це - біологічна маса баранів і ослів. Вони чи курять щось серйозне, чи приймають дуже серйозне. Ти їх слухаєш, дивишся, і не можеш зрозуміти чи вони справді хворі люди, чи зомбовані. Не люди, а ця маса. Тваринами я не можу їх назвати, бо у тварини є серце і душа, а в них немає ні серця, ні душі", - зазначив Вернидуб.

Раніше повідомлялося, що екскапітан збірної Фінляндії прихистив українських біженців у себе вдома.

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