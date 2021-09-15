Український тренер зупинив "Шахтар" у Лізі чемпіонів: "гірники" сенсаційно програли чемпіону Молдови (відео)

Підопічні Роберто Де Дзербі розчарували своїм виступом.

Донецький "Шахтар" сенсаційно програв молдавському "Шерифу" у гостьовому матчі 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. Зустріч у Тирасполі завершилася з рахунком 2:0.

"Гірники" досить мляво розпочали поєдинок, за що і поплатилися на 16-й хвилині. Господарі розігнали швидку контратаку після втрати м'яча Тете. Кріштіану виконав подачу з лівого флангу, а Адама Траоре красивим ударом метрів з 15 прошив Андрія Пятова.

Незабаром "Шериф" міг покарати гостей ще раз. Пятов віддав неточний пас на Миколу Матвієнка, але довести справу до акцентованого удару гравці господарів не змогли.

"Шахтар" до перерви завдав лише один удар у площину воріт суперника. Це Лассіна Траоре на 32-й хвилині з меж карного майданчика пробив під поперечину, але м'яч на кутовий відбив голкіпер молдавського чемпіона Георгіос Атанасіадіс.

У дебюті другого тайму момент був у Марлоса, який у перерві замінив Тете, але у нього удар не вийшов досить сильним. М'яч став здобиччю Атанасіадіса.

Слідом Фернандо метрів з 20 пробивав після стрімкої контратаки - його підвела точність. Трохи пізніше Атанасіадіс відбив непростий удар Педріньо.

"Шериф" же зміг забити вдруге. Кріштіану без опору виконав подачу з правого флангу, Марлон і Матвієнко втратили Момо Янсане, який головою пробив Пятова.

У час, що залишився, підопічні Віталія Вернидуба без проблем довели справу до підсумкової перемоги, хоча мали шанси оформити і розгром.

В іншому матчі стартового туру групи D міланський "Інтер" на "Джузеппе Меацца" прийме мадридський "Реал". Матч розпочнеться 15 вересня о 22:00.

Поєдинки 2-го туру групового етапу ЛЧ відбудуться 28 вересня: "Шахтар" - "Інтер", "Реал" - "Шериф".

По дві найкращі команди з кожної групи вийдуть до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Володарі третіх місць перейдуть у Лігу Європи, де у стикових матчах поборються проти команд, які посіли другі місця у групах ЛЄ.

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