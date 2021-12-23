Український вінгер, який знепритомнів після зіткнення з воротарем, перебуває у лікарні: що відомо про його стан

Український вінгер, який знепритомнів після зіткнення з воротарем, перебуває у лікарні: що відомо про його стан

У Шведа діагностовано струс мозку, забиття вуха та легені.

В рамках поєдинку 1/4 фіналу Кубка Бельгії проти "Ейпена" український футболіст "Мехелена" Мар'ян Швед у середині другого тайму зазнав серйозного зіткнення з голкіпером опонента.

Як повідомляє HLN, у вінгера діагностовано струс мозку, а також забої вуха та легені.

Терміни відновлення українського футболіста невідомі, але зазначається, що почувається непогано. Також Швед має пройти обстеження у отоларинголога.

Швед у цій зустрічі провів всього п'ять хвилин. Вийшовши на заміну на 71-й, його на 76-й вже виносили на ношах;

Матч завершився з рахунком 3:1 на користь "Ейпена";

Цього сезону на рахунку Шведа 18 ігор, два забиті м'ячі та одна результативна передача.

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