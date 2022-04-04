Український воротар - про російських окупантів: Хочу, щоб цих свиней різали по всіх куточках світу

Український воротар - про російських окупантів: Хочу, щоб цих свиней різали по всіх куточках світу

Рустам Худжамов готовий вступити до служби, яка буде знаходити російських катів і мстити їм за скоєне в Україні.

Колишній голкіпер донецького "Шахтаря" та "Маріуполя" Рустам Худжамов прокоментував масові звірства російських загарбників під Києвом, де вони знущалися та вбивали мирних жителів.

"Геноцид українців… Це саме те, що відбувається по всій країні, це те що творила біомаса, яка чомусь називає себе людьми… Особисто я за те, щоб у нас в країні після війни була б створена організація за прикладом Моссаду.

Щоб цих свиней різати по всім куточкам світу, включно з їхніми ви***дками та дружинами, що радіють награбованому. Різати без жалю, як худобу, на очах у їхніх дітей. Якщо така служба буде створена, то я хочу бути в ній", - написав Худжамов на своїй сторінці в Instagram.

фото - instagram.com/rustam_khudzhamov

Нагадаємо, станом на 2 квітня, за даними Міноборони, ЗСУ звільнили від окупантів усю Київську область.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що українська розвідка послідовно встановлює особи всіх загарбників та вбивць, які закатували і жорстоко вбили людей у населених пунктах Київщини, аби покарати по заслузі армійців диктатора Путіна за варварські звірства.

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