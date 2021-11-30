Український захисник неочікувано став найкращим асистентом чемпіонату Білорусі в сезоні 2021 року

Український захисник неочікувано став найкращим асистентом чемпіонату Білорусі в сезоні 2021 року

Бацула отримав почесну нагороду у сусідній першості перед переходом у "Ворсклу".

Український гравець мінського "Динамо" Андрій Бацула, який грає на позиції захисника, став найкращим асистентом чемпіонату Білорусі нинішнього сезону.

29-річний футболіст віддав 12 результативни передач, випередивши на 2 паси Павла Нехайчика з БАТЕ. Ще два асисти українець віддав у двох кубкових поєдинках.

Також до топ-20 асистентів увійшли ще два українці - хавбек "Гомеля" Олександр Батищев (7 передач) та Юрій Габовда з "Торпедо-БілАЗ" (6 пасів).

Окрім асистів на рахунку Бацули також 2 голи у 27-ми матчах Вищої ліги Білорусі.

В зимове трансферне вікно Бацула перейде до полтавської "Ворскли".

Transfermarkt оцінює футболіста у 500 тисяч євро.

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