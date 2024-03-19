Українського боксера-нокаутера раптово позбавили чемпіонського бою: що трапилося

Сергій Богачук отримав нового суперника та позмагається за тимчасовий титул WBC, а не повноцінний.

Поєдинок за вакантний пояс чемпіона світу за версією WBC у першій середній вазі між українцем Сергієм Богачуком та американцем Себастьяном Фундорою зірвався.

Про це повідомляє BoxingScene.

Причиною скасування чемпіонського бою Богачука стала травма Кіта Турмана, який повинен був 30 березня у головному поєдинку вечора боксу в Лас-Вегасі (США) вийти в ринг проти чемпіона WBO у першій середній вазі Тимофія Цзю.

Своєю чергою, Богачук в андеркарді поєдинку Турман – Цзю мав провести бій з Фундорою за титул WBC у першій середній вазі. Проте травма Турмана змінила ці плани та "вкрала" в українця шанс стати чемпіоном світу.

Було оголошено, що Фундора замінить Турмана у бою проти Цзю, а на кону в цьому поєдинку стоятиме не лише титул WBO, а і пояс WBC, за який якраз повинен був битися Богачук..

Водночас президент Всесвітньої боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулейман повідомив, що Богачук 30 березня таки проведе свій бій, але його суперником стане американець Браян Мендоса. На кону стоятиме тимчасовий титул WBC у першій середній вазі, а не повноцінний.

Нагадаємо, у своєму останньому поєдинку в липні 2023 року Богачук нокаутував у першому раунді ганця Патріка Алоті.

У послужному списку 28-річного українця 23 перемоги (23 – нокаутом) та єдина поразка на профірингу, якої Сергій зазнав 2021 року від американця Брендона Адамса.

Читайте також:

Усик – Ф'юрі: букмекери змінили котирування після перенесення бою за звання абсолютного чемпіона світу

Непереможний Берінчик проведе бій за вакантний титул WBO: хто стане суперником українця

Ломаченко – Камбосос: букмекери визначили фаворита чемпіонського бою