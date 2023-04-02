Українського боксера змусили зняти національний прапор під час нагородження на турнірі в Литві (відео)

Українського боксера Данила Заморила змусили зняти прапор України під час нагородження на турнірі у Литві.

Як повідомляє Luckypunch.net, 21-річний уродженець Львівщини на міжнародних змаганнях в Каунасі завоював "золото" у ваговій категорії до 63,5 кг.

У фіналі українець переміг представника Казахстану Султана Муссінова.

На церемонію нагородження Заморило вийшов з прапором України на плечах. Проте вже за декілька секунд до нього підійшов представник організаторів турніру і попросив прибрати прапор.

Причини такого вчинку на змаганнях, які влаштувала Федерація боксу Литви, не повідомляються.

⚡️Українського боксера змусили зняти прапор України під час нагородження на турнірі у Литві⚡️ Українець Данило Заморило на турнірі у Литві у суботу, 1 квітня, у фіналі вагової категорії 63,5 кг переміг представника Казахстану Султана Муссінова. Після бою, на церемонію нагородження21-річний представник Львівщини вийшов з прапором України на плечах. Проте вже за декілька секунд як Заморило підійнявся на п’єдестал, до нього підійшов представник організаторів і попросив прибрати прапор. Детальніше дивіться у відео #Бокс #Бокс2023 #Заморило #Литва #Каунас #BoxingNews #Boxing2023 #Kaunas #Luckypunchnet Опубліковано Luckypunch.net Субота, 1 квітня 2023 р.

Додамо, що на цьому ж турнірі золоті нагороди виграли українці Юрій Захарєєв та Олександр Хижняк.

Раніше повідомлялося, що Міжнародний олімпійський комітет засудив рішення Кабінету Міністрів України про заборону українським спортсменам брати участь у змаганнях, до яких допущені росіяни та білоруси.

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