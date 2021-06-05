Українського чемпіона, який "спалив Москву" постом у соцмережі, відсторонили від змагань: що сталося

Скандальна історія.
Український важкоатлет Дмитро Чумак, який після перемоги на чемпіонаті Європи опублікував в Instagram скандальний пост з Москвою, що згоріла, був тимчасово відсторонений від участі у змаганнях через підозри у спробі ухилитися від проходження тестування на заборонені препарати і підкупу допінг-офіцерів.
Таке рішення було ухвалене Міжнародною федерацією важкої атлетики (IWF). Звинувачення також пред'явлені тренеру спортсмена Михайлу Мацесі. До завершення розслідування обидва не можуть брати участь у змаганнях у будь-якій з ролей.
6 травня у період поза змаганнями Чумак відмовився проходити обов'язкове тестування на допінг і спробував підкупити співробітників допінг-контролю. Мацеха допоміг спортсмену у скоєнні правопорушень, повідомляє офіційний сайт IWF .
- Чумак є триразовим чемпіоном Європи і дворазовим призером Чемпіонатів світу.
Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, депутат Держдуми Росії жорстко образив українського чемпіона, який "спалив Москву".