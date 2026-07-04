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Українського дербі не буде: Снігур зазнала поразки в 1/16 фіналу Wimbledon
Дар'я не впоралася з американкою Ешлін Крюгер.
Українська тенісистка Дар'я Снігур (№77 WTA) не зуміла пробитися до 1/8 фіналу Wimbledon-2026.
У третьому колі трав'яного мейджора 24-річна уродженка Києва програла американці Ешлін Крюгер (№102 WTA) — 3:6, 2:6.
Матч тривав одну годину. Снігур не подавала навиліт, зробила одну подвійну помилку і не використала жодного з 4 брейкпойнтів. Це була перша очна зустріч тенісисток.
Для Снігур участь у третьому колі Wimbledon-2026 — найкращий результат у кар'єрі на турнірах Grand Slam.
Зазначимо, що на старті турніру Дар'я сенсаційно обіграла першу ракетку України Еліну Світоліну, а в другому колі перемогла француженку Леолію Жанжан.
За путівку до чвертьфіналу Крюгер позмагається з українкою Мартою Костюк, яка в 1/16 фіналу здобула перемогу над американкою Еммою Наварро (№26 WTA) — 6:2, 4:6, 6:1.
Таким чином, Костюк залишилася єдиною представницею України в одиночній сітці Wimbledon. Її матч проти Крюгер залановано на понеділок, 6 липня.
Матчі основної сітки Wimbledon-2026 триватимуть від 29 червня до 12 липня. Торік переможницею турніру стала полька Іга Швьонтек, "всуху" обігравши у фіналі американку Аманду Анісімову.