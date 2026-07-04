ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
13
Час на прочитання
1 хв

Українського дербі не буде: Снігур зазнала поразки в 1/16 фіналу Wimbledon

Дар'я не впоралася з американкою Ешлін Крюгер.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Коментарі
Дар'я Снігур

Дар'я Снігур / © Associated Press

Українська тенісистка Дар'я Снігур (№77 WTA) не зуміла пробитися до 1/8 фіналу Wimbledon-2026.

У третьому колі трав'яного мейджора 24-річна уродженка Києва програла американці Ешлін Крюгер (№102 WTA) — 3:6, 2:6.

Матч тривав одну годину. Снігур не подавала навиліт, зробила одну подвійну помилку і не використала жодного з 4 брейкпойнтів. Це була перша очна зустріч тенісисток.

Для Снігур участь у третьому колі Wimbledon-2026 — найкращий результат у кар'єрі на турнірах Grand Slam.

Зазначимо, що на старті турніру Дар'я сенсаційно обіграла першу ракетку України Еліну Світоліну, а в другому колі перемогла француженку Леолію Жанжан.

За путівку до чвертьфіналу Крюгер позмагається з українкою Мартою Костюк, яка в 1/16 фіналу здобула перемогу над американкою Еммою Наварро (№26 WTA) — 6:2, 4:6, 6:1.

Таким чином, Костюк залишилася єдиною представницею України в одиночній сітці Wimbledon. Її матч проти Крюгер залановано на понеділок, 6 липня.

Матчі основної сітки Wimbledon-2026 триватимуть від 29 червня до 12 липня. Торік переможницею турніру стала полька Іга Швьонтек, "всуху" обігравши у фіналі американку Аманду Анісімову.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
13
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie