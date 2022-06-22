Українському боксеру заборонили виходити у ринг із прапором та під пісню "Ой у лузі червона калина"

Українському боксеру заборонили виходити у ринг із прапором та під пісню "Ой у лузі червона калина"

Український боксер напівсередньої вагової категорії Максим Продан повідомив, що в професійному боксі присутнє упереджене ставлення до української символіки.

За словами боксера, йому не дозволили вийти у ринг із українським прапором та у супроводі класичної української пісні - "Ой у лузі червона калина".

Слова Продана цитує Luckypunch.net.

"На професійному рингу теж таке трапляється. Хотів вийти на ринг із українським прапором — не можна. Під пісню "Ой у лузі червона калина" теж не можна. Багато політики сказали, а в нас — спорт. Я спеціально для цього пошив для виходу в ринг жовто-синій комплект. Ось така історія", - сказав Продан.

Зазначимо, що Продан провів останній бій у травні, у Мілані програвши венесуельцю Луїсу Енріке Ромеро технічним нокаутом.

Продан - колишній міжнародний чемпіон IBF у напівсередній ваговій категорії. У вересні українець поступився титулом албанцю Флоріану Марку;

Наразі на його рахунку 19 перемог (15 - нокаутом), дві поразки та одна нічия.

Раніше розповідалося про те, що українського боксера попросили прибрати національну символіку на турнірі в Греції.

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