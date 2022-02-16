Українському фристайлісту Абраменку підкорилися два неймовірні досягнення після "срібла" на ОІ-2022

Українському фристайлісту Абраменку підкорилися два неймовірні досягнення після "срібла" на ОІ-2022

Завдяки йому, "синьо-жовті" нарешті виграли першу медаль на змаганнях.

Український фристалійст Олександр Абраменко творить історію на Олімпійських іграх-2022 в Пекіні.

Так, 33-річний спортсмен нещодавно став володарем "срібної" нагороди, яку він здобув у великому фіналі. Таким чином, Абраменко став перший українцем, який виграли медалі на двох зимових Олімпіадах. Зазначимо, що Олександр є ще переможцем Ігор, які він виграв 2018 року в Пхенчхані.

У великому фіналі в Пекіні українець виконав стрибок на 116,5 балів. Китаєць Ці Гуанпу, який і виграв "золото", випередив Олександра на 12,5 балів. На Олімпіаді-2018 у Пхенчхані Абраменко став олімпійським чемпіоном, виконавши стрибок на 128,51 бала.

Окрім того, Абраменко став найбільш віковим призером Білих Олімпіад у лижній акробатиці. На момент виграшу "срібла" українцю було 33 роки та 288 днів. Колишній рекорд, встановлений ще на ЗОІ-1994 канадцем Ллойдом Ланглуа, Олександр перевершив на 2 роки 183 дні.

Серед фристайлістів у більш "почесному" віці піднімався на олімпійський п'єдестал лише бронзовий призер Ванкувера-2010 у скі-кросі норвежець Еудун Гренволл.

Наразі Україна йде на 23 місці в загальному медальному заліку. "Синьо-жовті" ділять цю позицію з Іспанією, яка також має одне "срібло".

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