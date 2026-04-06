Українському каратисту Горуні повернули медаль Олімпіади-2020, яку він продав заради ЗСУ

Станіслав Горуна / © Associated Press

Українському каратисту Станіславу Горуні, який завоював бронзову медаль на Олімпійських іграх-2020 у Токіо, повернули його нагороду.

Про це повідомляє видання NHK.

Після початку повномасштабного вторгнення російських окупантів до України спортсмен продав свою нагороду на благодійному аукціоні, аби зібрати кошти на потреби ЗСУ.

Японський учасник аукціону, пов'язаний з клубом карате в Токіо, заплатив за олімпійську "бронзу" Горуни 20 500 доларів.

Спочатку покупець планував повернути медаль Горуні, коли закінчаться бойові дії і в Україні відновиться мир. Але з огляду на те, що російське вторгнення триває, учасник аукціону вирішив повернути її раніше, щоб висловити свою надію на мир.

У неділю, 5 квітня, під час церемонії передавання медалі у тренажерній залі дитина з клубу карате повісила медаль на шию 37-річному Горуні.

Щоб висловити свою вдячність, Станіслав згодом провів для дітей урок карате, продемонструвавши свої навички та надавши їм покрокові інструкції щодо своїх фірмових прийомів.

Горуна сказав, що радий усвідомити, що є люди, які його підтримують. Він зазначив, що хоче показати медаль своєму синові, щоб надихнути його мати великі мрії.

Нагадаємо, Горуна від перших днів повномасштабного вторгнення російських загарбників до України захищає батьківщину в лавах ЗСУ.