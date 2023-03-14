Українському олімпійському чемпіону Верняєву вдвічі скоротили дискваліфікацію за вживання допінгу

Український гімнаст зможе взяти участь у Олімпійських іграх-2024 та чемпіонаті світу 2023 року.

Олімпійському чемпіону 2016 року зі спортивної гімнастики Олегу Верняєву скоротили термін дискваліфікації через допінг.

Про це 29-річний український спортсмен повідомив на своїй сторінці в Instagram.

"Я в строю. Це був тривалий процес, під час якого я довів відсутність наміру застосовувати допінг. Суд знизив санкцію вдвічі. Це говорить про те, що суд погодився з моїми доводами та підтвердив те, що мельдоній потрапив до організму не за моєю провиною або недбалістю.

Дякую моїм близьким та друзям за віру та підтримку протягом всього цього часу. І привіт усім, хто так цього не хотів. До зустрічі.

Швидше. Вище. Сильніше", – написав Верняєв.

Нагадаємо, Верняєва відсторонили від змагань у жовтні 2020 року, а 2021-го його дискваліфікували на чотири роки через знайдений в організмі заборонений препарат мельдоній.

Дискваліфікація Верняєва мала тривати до листопада 2024 року, однак тепер Спортивний арбітражний суд задовільнив апеляцію спортсмена та скоротив "бан".

Таким чином, Верняєв матиме можливість виступити на Олімпійських іграх-2024 в Парижі та чемпіонаті світу 2023 року, який відбудеться від 1 до 8 жовтня у бельгійському Антверпені.

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