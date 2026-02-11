Українському шорттрекісту заборонили змагатися на Олімпіаді-2026 в шоломі з цитатою Ліни Костенко

Олег Гандей / © Associated Press

Український шорттрекіст Олег Гандей повідомив, що Міжнародний союз ковзанярів (ISU) заборонив йому змагатися на зимовій Олімпіаді-2026 в шоломі з цитатою видатної української письменниці Ліни Костенко.

Про це він розповів в ексклюзивному коментарі для Суспільне Спорт.

Спортсмен був змушений змінити своє звичне екіпірування через те, що слова на шоломі сприйняли як "політичне гасло".

"У мене є напис на шоломі Ліни Костенко: "Там, де героїзм, там немає остаточної поразки". Заборонили, сказали, що це політичне гасло, що це про війну, це не можна. Я їм переклав слово у слово – ні, це політичне гасло. Це просто мотиваційні слова для мене, для моєї команди та країни. Чому ні? Не можна, це політично і це пропаганда", – поділився Гандей.

Олег став уже третім українським спортсменом на Олімпіаді-2026, якому заборонили виступати у власному шоломі.

Раніше Міжнародий олімпійський комітет (МОК) заборонив скелетоністу Владиславу Гераскевичу використовувати "шолом пам'яті" із зображенням вбитих російськими окупантами українських спортсменів.

Також фристайлістка Катерина Коцар отримала заборону на використання свого шолому з написом "Be brave like Ukrainians" ("Будь хоробрим, як українці").

"У мене така сама ситуація, просто я не публічно. Гераскевич зробив це публічно – це дало МОК більше впевненості забороняти. Це моя думка. Я сподіваюся, що він не змінить свою позицію та свої слова, бо ми маємо боротися. І поки ми боремося, ми можемо побороти. Багато є провокацій зі сторони Росії, "нейтральних" спортсменів. Є погрози, певні маніпуляції, спроби розмовляти, йти на комунікацію. Вони роблять усе можливе – і не лише спортсмени, але і вболівальники, їхня федерація роблять усе можливе, аби легалізувати їхнє перебування тут. Під певним кутом, певним поглядом, але легалізувати.

Тому я сподіваюся, що Владислав буде боротися. Він це зробив публічно, це також дало поштовх усім топспортсменам, усім топзіркам його підтримати, що також дає опір МОК", – заявив Гандей.

Гандею повідомили про заборону шолому за декілька днів до початку Олімпійських ігор-2026. Український шорттрекіст не пройшов перевірку від організаторів Олімпіади – йому сказали, що через політичне гасло на шоломі необхідно змінити екіпірування.

"Перед кожною Олімпіадою у нас є перевірка стану технічного, аби не було реклами чи якихось наліпок на шоломі. І це було буквально десь п'ять днів тому, чотири, можливо. Вони перевіряли мій шолом: з одного боку було написано, можливо, політичний сленг, я згоден, а з іншого – слова Ліни Костенко. Тобто чому їм це не сподобалося – не знаю. Там не про війну, не про політику. Там просто про слова, які вона написала у книжці про героїв Крут. Це відоме було протистояння проти більшовиків. Чому не можна зараз? Це було 100 років тому. Людини, слова якої я поважаю, за якою стежу, де немає жодного натяку на війну. Не можна. Я намагався сперечатися – мені дали зрозуміти, що краще цього не робити", – розповів Гандей.

Гандей зазначив, що отримав заборону не від МОК, а від союзу ковзанярів (ISU). Україна не має жодного представника в організації, що ускладнює процес боротьби та доведення своєї думки стосовно таких ситуацій.

"Кар'єра зараз окей, але майбутня – все ж ISU нас не дуже, як на мене... Бо ми не маємо представників у ISU. Мені не подобається, що ми взагалі нікого з представників не маємо в ISU. Тому ми не маємо підтримки, і вони можуть робити з нами все що завгодно. І мені дали зрозуміти, що краще цього не робити задля моєї майбутньої кар'єри. Ні, це не МОК, це саме ISU заборонили", – сказав Гандей.

Першим стартом Гандея на Олімпійських іграх-2026 стануть змагання з шорттреку на 1500 метрів, які відбудуться в суботу, 14 лютого.

Зимові Олімпійські ігри-2026 триватимуть від 6 до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо. Загалом буде розіграно 116 комплектів медалей у 16 видах спорту.

Україну на XXV зимовій Олімпіаді представляють 46 атлетів, які борються за медалі в 11 видах спорту. Станом на зараз "синьо-жовті" залишаються без нагород.

Раніше повідомлялося, що український фігурист приголомшив виступом на Олімпіаді-2026.

Нагадаємо, на двох попередніх зимових Олімпіадах збірна України виграла по одній медалі – фристайліст Олександр Абраменко здобув "золото" у Пхенчхані-2018 і "срібло" у Пекіні-2022.