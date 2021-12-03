Українську каратистку-красуню знову визнали найкращою на планеті

Анжеліка Терлюга продовжує очолювати світовий рейтинг.

Срібна призерка Олімпійських ігор-2020 у Токіо, українка Анжеліка Терлюга, яка у вересні цього року вийшла заміж, названа найкращою каратисткою світу у ваговій категорії до 55 кілограмів.

Всесвітня федерація карате (WKF) опублікувала оновлений рейтинг, в якому 29-річна уродженка Одеси лідирує, попри те, що їй не вдалося виграти "золото" ні на Олімпіаді в Токіо, ні на Чемпіонаті світу.

Терлюга не вперше закінчує рік на першій сходинці світової класифікації. Раніше Анжеліка була визнана найкращою на планеті в 2018 році.

Крім Терлюги серед українців до топ-10 також увійшли бронзовий медаліст Ігор-2020 Станіслав Горуна (№ 3 у категорії до 75 кг), Ризван Талібов (№ 6 у категорії від 84 кг), Аніта Серьогіна (№ 6 у категорії до 61 кг), Галина Мельник (№ 7 у категорії до 68 кг) та Катерина Крива (№ 9 у категорії до 50 кг).

Додамо, що Терлюга надихає фанатів не лише спортивною кар'єрою, а і своєю вродою. Каратистка частенько тішить підписників в Instagram яскравими фотографіями.

Associated Press

instagram.com/anzhelika_terliuga

instagram.com/likusya.01

instagram.com/likusya.01

instagram.com/anzhelika_terliuga

instagram.com/anzhelika_terliuga

instagram.com/anzhelika_terliuga

На олімпійському турнірі в Токіо Терлюга провела шість поєдинків. Українка здобула три перемоги, два бої звела до нічиєї і програла лише у фіналі.

Також Анжеліка - триразова чемпіонка Європи з карате.

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