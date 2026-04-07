Українську учасницю Олімпійських ігор відсторонили через допінг

Вікторія Олех / facebook.com/minmolodsport, @putskoaleksandr

Українську лижницю Вікторію Олех відсторонили на 10 місяців через порушення антидопінгових правил.

Про це повідомив Національний антидопінговий центр України.

Допінг-тест 32-річної спортсменки дав позитивний результат на канренон — препарат, який використовують як діуретик, що підпадає під заборону Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA).

Дискваліфікація Олех розпочалась 18 березня 2026 року. Українка зможе повернутися до змагань 17 січня 2027 року.

Востаннє Вікторія виступала в італійському Предаццо у вересні 2025 року, посівши 11-те місце в масстарті.

Олех — учасниця Олімпійських ігор-2022 в лижних перегонах. У Пекіні її найкращим результатом стало 58-ме місце в масстарті вільним стилем на 30 км.

Українська лижниця також змагалася на чотирьох чемпіонатах світу, зокрема провела один старт на цьому рівні 2025 році — посіла 15-те місце в жіночій естафеті. В особистих змаганнях свій найкращий результат показала на ЧС-2021 в гонці класичним стилем, де стала 46-ю.

