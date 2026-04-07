ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
138
Час на прочитання
1 хв

Українську учасницю Олімпійських ігор відсторонили через допінг

У допінг-пробі української лижниці виявили заборонений препарат.

Автор публікації
Максим Приходько
Вікторія Олех

Вікторія Олех / facebook.com/minmolodsport, @putskoaleksandr

Українську лижницю Вікторію Олех відсторонили на 10 місяців через порушення антидопінгових правил.

Про це повідомив Національний антидопінговий центр України.

Допінг-тест 32-річної спортсменки дав позитивний результат на канренон — препарат, який використовують як діуретик, що підпадає під заборону Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA).

Дискваліфікація Олех розпочалась 18 березня 2026 року. Українка зможе повернутися до змагань 17 січня 2027 року.

Востаннє Вікторія виступала в італійському Предаццо у вересні 2025 року, посівши 11-те місце в масстарті.

Олех — учасниця Олімпійських ігор-2022 в лижних перегонах. У Пекіні її найкращим результатом стало 58-ме місце в масстарті вільним стилем на 30 км.

Українська лижниця також змагалася на чотирьох чемпіонатах світу, зокрема провела один старт на цьому рівні 2025 році — посіла 15-те місце в жіночій естафеті. В особистих змаганнях свій найкращий результат показала на ЧС-2021 в гонці класичним стилем, де стала 46-ю.

Раніше повідомлялося, що українському каратисту Горуні повернули медаль Олімпіади-2020, яку він продав заради ЗСУ.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie