"Українську волю та дух не зламати - це повинен знати кожен окупант": Хацкевич - про вторгнення РФ

Білоруський фахівець переконаний, що Україна переможе та збереже свою незалежність.

Колишній головний тренер київського "Динамо" Олександр Хацкевич прокоментував вторгнення російських загарбників на територію України

"Скільки вже минуло від початку бомбардувань? Як і раніше, відмовляєшся вірити в те, що відбувається. Хочеться думати, що все вирішиться за столом переговорів, а не через ракети та загибель мирних жителів. Звикнути до війни неможливо - ти до неї просто не готовий. Говорять, що людина до всього звикає, так. Але не в цьому випадку.

Я бачу, як люблять тут свою країну. І мені іноді навіть соромно за білорусів. У нашому гімні є слова: "Ми, білоруси - мирні люди". І цим багато що сказано. А в українському гімні звучить фраза: "Душу й тіло ми положим за нашу свободу". Ось хлопці й пішли боронити свою Батьківщину. І це робитимуть, поки не помруть.

Українську волю та дух не зламати - це повинен знати кожен окупант. Країна від 2014 року перебуває у стані війни та навчилася давати відсіч. Народ став згуртованішим. Невизначеність - найстрашніше. Будь-яка війна рано чи пізно закінчується, але що після неї лишиться? Скільки людей загине? Що потім напишуть у підручниках історії? Важко уявити.

Очевидно, що росіяни та українці на десятки років утратять нормальні людські стосунки. Але головне, що Україна була і буде незалежною", - сказав Хацкевич у коментарі Terrikon.

ТСН.ua

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