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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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62
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Український боксер нокаутував італійця та здобув чемпіонський пояс

Андрій Боришполець став чемпіоном IBO Continental у першій напівсередній вазі.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Андрій Боришполець

Андрій Боришполець / instagram.com/andreanobox

Український боксер Андрій Боришполець (12-4, 5 КО) нокаутом здолав італійця Стефано Рамундо (18-3, 4 КО) у поєдинку, який відбувся в італійському Орбетелло.

Бій між українською "Акулою" та місцевим спортсменом став головним у межах вечора боксу.

На кону стояв пояс чемпіона IBO Continental у першій напівсередній вазі.

Поєдинок завершився достроково — у заключному десятому раунді Боришполець здобув перемогу технічним нокаутом і заволодів чемпіонським титулом.

Раніше повідомлялося, що WBC санкціонувала наступний бій Усика.

Також ми розповідали, що претендент на бій з Усиком висунув українцеві жорсткий ультиматум.

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Дата публікації
Кількість переглядів
62
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