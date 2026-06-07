- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 62
- Час на прочитання
- 1 хв
Український боксер нокаутував італійця та здобув чемпіонський пояс
Андрій Боришполець став чемпіоном IBO Continental у першій напівсередній вазі.
Український боксер Андрій Боришполець (12-4, 5 КО) нокаутом здолав італійця Стефано Рамундо (18-3, 4 КО) у поєдинку, який відбувся в італійському Орбетелло.
Бій між українською "Акулою" та місцевим спортсменом став головним у межах вечора боксу.
На кону стояв пояс чемпіона IBO Continental у першій напівсередній вазі.
Поєдинок завершився достроково — у заключному десятому раунді Боришполець здобув перемогу технічним нокаутом і заволодів чемпіонським титулом.
Раніше повідомлялося, що WBC санкціонувала наступний бій Усика.
Також ми розповідали, що претендент на бій з Усиком висунув українцеві жорсткий ультиматум.