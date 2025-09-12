ТСН у соціальних мережах

Проспорт
231
1 хв

Український боксер переміг колишнього росіянина і забезпечив собі медаль чемпіонату світу

Данило Жасан вийшов до півфіналу планетарної першості.

Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Данило Жасан

Данило Жасан / worldboxingliverpool.com

Український боксер Данило Жасан гарантував собі медаль чемпіонату світу-2025, який відбувається в англійському Ліверпулі.

У п'ятницю, 12 вересня, Жасан вийшов до півфіналу у ваговій категорії до 85 кг. У чвертьфіналі українець переміг колишнього росіянина Георгія Кушиташвілі, який зараз представляє Грузію.

Бій тривав менше одного раунду – рефері зупинив поєдинок через розсічення у Кушиташвілі. Судді визначили переможця за підсумками першої 3-хвилинки – 4:1 на користь українця.

Вийшовши до півфіналу, Данило забезпечив собі щонайменше "бронзу" і стане володарем першої та єдиної медалі збірної України на цьому чемпіонаті світу.

Жасан – єдиний українець, який виступить у півфіналі ЧС-2025. Півфінальний бій українець проведе проти англійця Тіна Стотта у суботу, 13 вересня.

231
