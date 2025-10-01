Український боксер проведе бій за звання чемпіона світу: відомі дата і суперник

Арнольд Хегай / © Associated Press

Український боксер напівлегкої вагової категорії Арнольд Хегай проведе бій проти чемпіона світу за версією WBO мексиканця Рафаеля Еспінози.

Поєдинок відбудеться 15 листопада в Мексиці, повідомляє The Ring.

На кону в цьому бою стоятиме титул WBO у напівлегкій вазі, яким володіє Еспіноза.

Свій останній бій 33-річний Хегай провів у вересні, здобувши перемогу одноголосним рішенням суддів над 42-річним венесуельцем Ліборіо Солісом.

Перед цим Арнольд виходив на ринг у березні, роздільним рішенням суддів поступившись американцю Джоету Гонсалесу. Для Хегая ця поразка стала другою в кар'єрі. Вперше українець програв американцю Стівену Фултону 2020 року.

Загалом у послужному списку Хегая 23 перемоги (14 – нокаутом), дві поразки та одна нічия.

31-річний Еспіноза виграв усі 27 своїх боїв (23 – нокаутом). Мексиканець здобув пояс WBO в напівлегкій вазі 2023 року в протистоянні з кубинцем Робейсі Раміресом. В останньому поєдинку він у травні здобув перемогу технічним нокаутом над американцем Едвардом Васкесом.

Раніше повідомлялося, що Олександр Усик прийняв виклик Джейка Пола на бій за правилами ММА.