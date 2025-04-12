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Український боксер загинув на війні з російськими окупантами
Володимир Мандзюк віддав своє життя за незалежність України.
На війні проти російських окупантів загинув 28-річний український боксер Володимир Мандзюк, позивний "Воха".
Трагічну новину повідомила Асоціація боксу України на своїй сторінці у Facebook.
Спортсмен восени минулого року став до лав Сил спеціальних операцій Збройних Сил України. 9 квітня 2025 року загинув у бою.
11 квітня 2025 року Мандзюк посмертно нагороджений "Золотим Хрестом". Прощання і похорон відбудуться 13 квітня в Тернополі.
Мандзюк був майстром спорту України з боксу, багаторазовим чемпіоном і призером як всеукраїнських, так і міжнародних турнірів, чемпіоном України серед студентів 2018 року.
Раніше повідомлялося, що на війні з російськими окупантами загинув футбольний тренер з Києва.