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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
2226
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Український боксер загинув на війні з російськими окупантами

Володимир Мандзюк віддав своє життя за незалежність України.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Володимир Мандзюк

Володимир Мандзюк / © facebook.com/UkrainianBoxingAssociation

На війні проти російських окупантів загинув 28-річний український боксер Володимир Мандзюк, позивний "Воха".

Трагічну новину повідомила Асоціація боксу України на своїй сторінці у Facebook.

Спортсмен восени минулого року став до лав Сил спеціальних операцій Збройних Сил України. 9 квітня 2025 року загинув у бою.

11 квітня 2025 року Мандзюк посмертно нагороджений "Золотим Хрестом". Прощання і похорон відбудуться 13 квітня в Тернополі.

Мандзюк був майстром спорту України з боксу, багаторазовим чемпіоном і призером як всеукраїнських, так і міжнародних турнірів, чемпіоном України серед студентів 2018 року.

Раніше повідомлялося, що на війні з російськими окупантами загинув футбольний тренер з Києва.

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Дата публікації
Кількість переглядів
2226
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