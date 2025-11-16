ТСН у соціальних мережах

Проспорт
Український боксер зазнав поразки у чемпіонському бою за титул WBO

Арнольд Хегай не зумів відібрати пояс у мексиканського суперника.

Максим Приходько
Український боксер Арнольд Хегай зазнав поразки від мексиканця Рафаеля Еспінози в чемпіонському бою за титул WBO у напівлегкій вазі.

Поєдинок відбувся в ніч проти 16 листопада в мексиканському місті Сан-Луїс-Потосі. Хегай виходив на бій у статусі претендента з метою відібрати пояс у чинного чемпіона.

Еспіноза від початку бою заволодів ініціативою. У четвертому раунді після апперкоту мексиканця у Хегая утворилася гематома біля лівого ока, а в сьомому раунді бій навіть довелося призупинити, щоб лікар оглянув розсічення в українця.

Після цього мексиканець домінував у рингу та продовжувати влучати в Хегая – кут українця вирішив не випускати його на 11-й раунд, аби не ставити під загрозу здоров'я боксера.

Для 33-річного Хегая це третя поразка в кар'єрі. Також у його послужному списку 23 перемоги (14 – нокаутом) та одна нічия.

31-річний Еспіноза вже вчетверте захистив титул WBO, причому у всіх випадках мексиканець здобував дострокові перемоги. Рафаель виграв усі 28 своїх боїв (24 – нокаутом) на профірингу.

