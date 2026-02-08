- Дата публікації
Український боєць здобув видовищну перемогу над американцем у UFC
Данило Донченко не залишив шансів Алексу Мороно.
Український боєць Данило Донченко здобув перемогу над американцем Алексом Мороно на турнірі UFC Fight Night 266, який відбувся в ніч проти 8 лютого у Лас-Вегасі (США).
24-річний українець вже в першому раунді відправив свого 35-річного опонента у нокдаун, однак той зумів піднятися й продовжити поєдинок.
Протягом усього бою Донченко володів перевагою в октагоні. Після великої кількості потужних ударів від українця обличчя американця було розбите до крові.
У підсумку Данило впевнено виграв одноголосним рішенням суддів – 30:26, 30:26, 30:27. Це його дебютна перемога в основному ростері UFC.
Таким чином, Донченко подовжив свою переможну серію до семи боїв, тоді як Мороно зазнав четвертої поспіль поразки.
Нагадаємо, що у вересні минулого року Данило в першому раунді нокаутував бразильця Родріго Сезінандо і став першим чемпіоном The Ultimate Fighter в історії України.
Ultimate Fighter – реаліті-шоу, де перспективні бійці разом живуть, тренуються та змагаються за контракт від UFC.