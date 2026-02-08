ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
254
Час на прочитання
1 хв

Український боєць здобув видовищну перемогу над американцем у UFC

Данило Донченко не залишив шансів Алексу Мороно.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Данило Донченко

Данило Донченко / instagram.com/donchen.ko.daniil

Український боєць Данило Донченко здобув перемогу над американцем Алексом Мороно на турнірі UFC Fight Night 266, який відбувся в ніч проти 8 лютого у Лас-Вегасі (США).

24-річний українець вже в першому раунді відправив свого 35-річного опонента у нокдаун, однак той зумів піднятися й продовжити поєдинок.

Протягом усього бою Донченко володів перевагою в октагоні. Після великої кількості потужних ударів від українця обличчя американця було розбите до крові.

У підсумку Данило впевнено виграв одноголосним рішенням суддів – 30:26, 30:26, 30:27. Це його дебютна перемога в основному ростері UFC.

Таким чином, Донченко подовжив свою переможну серію до семи боїв, тоді як Мороно зазнав четвертої поспіль поразки.

Нагадаємо, що у вересні минулого року Данило в першому раунді нокаутував бразильця Родріго Сезінандо і став першим чемпіоном The Ultimate Fighter в історії України.

Ultimate Fighter – реаліті-шоу, де перспективні бійці разом живуть, тренуються та змагаються за контракт від UFC.

Дата публікації
Кількість переглядів
254
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie