Український чемпіон брутально нокаутував суперника в першому раунді (відео)

Роман Крикля / © instagram.com/champbelts

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Український кікбоксер Роман Крикля достроково переміг триразового чемпіона WBC з муай-тай у надважкій вазі британця Ліндона Ноулза у головному бою шоу ONE Fight Night 30 у Бангкоку (Тайланд).

33-річний українець ефектно нокаутував свого суперника вже в першому раунді.

Спочатку Крикля ударом коліном у голову відправив Ноулза в нокдаун, а потім ще раз збив його з ніг. Британець зумів піднятися, але дуже швидко український боєць потужним ударом правою рукою в голову нокаутував опонента.

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Таким чином, Роман здобув п'яту поспіль дострокову перемогу. Українець не програє від 2018 року. 2022-го його було визнано найкращим кікбоксером року за версією One Championship.

На професійному рингу Крикля виступає від 2011 року. У різні роки він ставав чемпіоном за версією Kunlun Fight, K-1, FEA WORLD GP, а свій перший титул One Championship завоював у листопаді 2019 року, нокаутувавши марокканця Таріка Хабеза в другому раунді.