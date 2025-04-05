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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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419
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1 хв

Український чемпіон брутально нокаутував суперника в першому раунді (відео)

Роман Крикля успішно провів захист пояса промоушена ONE Championship.

Автор публікації
Максим Приходько Максим Приходько
Роман Крикля

Роман Крикля / © instagram.com/champbelts

Український кікбоксер Роман Крикля достроково переміг триразового чемпіона WBC з муай-тай у надважкій вазі британця Ліндона Ноулза у головному бою шоу ONE Fight Night 30 у Бангкоку (Тайланд).

33-річний українець ефектно нокаутував свого суперника вже в першому раунді.

Спочатку Крикля ударом коліном у голову відправив Ноулза в нокдаун, а потім ще раз збив його з ніг. Британець зумів піднятися, але дуже швидко український боєць потужним ударом правою рукою в голову нокаутував опонента.

Таким чином, Роман здобув п'яту поспіль дострокову перемогу. Українець не програє від 2018 року. 2022-го його було визнано найкращим кікбоксером року за версією One Championship.

На професійному рингу Крикля виступає від 2011 року. У різні роки він ставав чемпіоном за версією Kunlun Fight, K-1, FEA WORLD GP, а свій перший титул One Championship завоював у листопаді 2019 року, нокаутувавши марокканця Таріка Хабеза в другому раунді.

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