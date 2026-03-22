Український чемпіон швидко нокаутував латвійця у головному бою вечора боксу Усика

Даніель Лапін

Реклама

Український чемпіон за версіями IBF International та WBA Continental у напівважкій вазі Даніель Лапін нокаутом переміг латвійця Крістапса Бульмейстера у головному бою вечора боксу, організованого промоутерською компанією Олександра Усика — Usyk 17 Promotions.

28-річний українець здобув дострокову перемогу вже в першому раунді. Після серії ударів від Лапіна його суперник "взяв коліно". Рефері відкрив відлік, а потім зафіксував нокаут.

Даніель залишається непереможеним на професійному рингу. Тепер у його послужному списку 13 перемог (5 — нокаутом) у 13 поєдинках.

Реклама

33-річний латвійський боксер має у своєму активі 19 професійних поєдинків, у яких здобув 14 перемог (5 — нокаутом) за 5 поразок.

Раніше повідомлялося, що в межах цього ж вечора боксу олімпійський чемпіон Олександр Хижняк у першому раунді нокаутував колумбійця Вільмера Барона.