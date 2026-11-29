Артем Степанов / facebook.com/FCUtrecht1970

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Український форвард "Утрехта" Артем Степанов оформив дубль у виїзному матчі 14-го туру чемпіонату Нідерландів проти "Ден Гаага".

19-річний українець вийшов у стартовому складі своєї команди і відзначився голами на 42-й і 54-й хвилинах зустрічі.

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У першому таймі Степанов вивів свою команду вперед — 2:1. А на старті другої половини протистояння він збільшив перевагу гостей — 4:2.

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Для Степанова сьомий і восьмий голи у нинішньому сезоні Ередівізі. Ця гра є 12-ю для українця в поточному розіграші нідерландської першості.

Матч завершився перемогою "Утрехта" з рахунком 4:3. Степанова замінили на 78-й хвилині.

Після цієї перемоги "Утрехт" (15 очок) піднявся на 13-те місце у чемпіонаті Нідерландів. "Ден Гааг" (9 балів) залишився на передостанній 17-й позиції.

У наступному турі "Утрехт" на виїзді зіграє з "Аяксом", а "Ден Гааг" прийме "Ексельсіор". Обидва поєдинки відбудуться 6 грудня.

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Зазначимо, що у вересні Артем отримав дебютний виклик до збірної України, але потім вибув із заявки національної команди на матчі Ліги націй через пошкодження лівого гомілкостопу.

Нагадаємо, Степанов виступає за "Утрехт" від січня 2026 року на правах оренди з німецького "Баєра". Артем є вихованцем академій луцької "Волині" та донецького "Шахтаря". Він перейшов до "Баєра" після початку повномасштабного російського вторгнення до України.

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