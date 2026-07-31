Український форвард оформив хет-трик у надрезультативному матчі Ліги конференцій

Станіслав Біленький / facebook.com/fkzalgiris

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Український форвард литовського "Жальгіріса" Станіслав Біленький оформив хет-трик у матчі-відповіді другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій сезону-2026/27 проти грузинського клубу "Динамо" Тбілісі.

Після поразки у першому поєдинку з рахунком 0:3 литовський клуб здобув домашню перемогу із рахунком 7:2 і за сумою двох зустрічей вийшов до третього раунду кваліфікації турніру.

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Біленький відзначився забитими м'ячами на 25-й, 82-й та 90-й хвилинах. Також 27-річний українець віддав гольову передачу на 88-й хвилині.

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Відео голів

У третьому раунді відбору Ліги конференцій суперником "Жальгіріса" стане хорватський "Хайдук". Матчі відбудуться 6 та 13 серпня.

Раніше повідомлялося, що "Динамо" вдруге програло ПАОКу та вилетіло з Ліги Європи до Ліги конференцій.

Крім того, ЛНЗ у серії пенальті поступився "Генту" та вибув з єврокубків.

Також ми розповідали, що "Полісся" у більшості програло "Копенгагену" та вилетіло з єврокубків.

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