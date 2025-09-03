ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
73
Час на прочитання
1 хв

Український форвард перейшов з клубу АПЛ до чемпіонату Польщі

Назарій Русин виступатиме в оренді за польську "Арку".

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Назарій Русин

Назарій Русин / x.com/ArkaGdyniaSA

Польська "Арка" з міста Гдиня орендувала українського нападника англійського "Сандерленда" Назарія Русина.

Орендна угода 26-річного українця буде чинною до кінця сезону-2025/26, повідомляється на офіційному сайті польського клубу.

Русин – вихованець київського "Динамо", однак закріпитися у складі "біло-синіх" не зумів і 2022 року перейшов до луганської "Зорі".

Влітку 2023 року "Сандерленд" купив Русина у "Зорі" за 2,5 мільйона євро. У складі "чорних котів" він забив 2 голи та віддав один асист у 32 матчах.

Другу половину минулого сезону Назарій провів в оренді в хорватському "Хайдуку", зробивши один асист у 17 матчах.

"Арка" наразі посідає 11-те місце у чемпіонаті Польщі. "Сандерленд" йде на шостій позиції в АПЛ.

Раніше повідомлялося, що лондонський "Арсенал" віддав Олександра Зінченка в оренду до "Ноттінгема".

Дата публікації
Кількість переглядів
73
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie