Український форвард перейшов з клубу АПЛ до чемпіонату Польщі

Польська "Арка" з міста Гдиня орендувала українського нападника англійського "Сандерленда" Назарія Русина.

Орендна угода 26-річного українця буде чинною до кінця сезону-2025/26, повідомляється на офіційному сайті польського клубу.

Русин – вихованець київського "Динамо", однак закріпитися у складі "біло-синіх" не зумів і 2022 року перейшов до луганської "Зорі".

Влітку 2023 року "Сандерленд" купив Русина у "Зорі" за 2,5 мільйона євро. У складі "чорних котів" він забив 2 голи та віддав один асист у 32 матчах.

Другу половину минулого сезону Назарій провів в оренді в хорватському "Хайдуку", зробивши один асист у 17 матчах.

"Арка" наразі посідає 11-те місце у чемпіонаті Польщі. "Сандерленд" йде на шостій позиції в АПЛ.

