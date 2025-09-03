- Дата публікації
Український форвард перейшов з клубу АПЛ до чемпіонату Польщі
Назарій Русин виступатиме в оренді за польську "Арку".
Польська "Арка" з міста Гдиня орендувала українського нападника англійського "Сандерленда" Назарія Русина.
Орендна угода 26-річного українця буде чинною до кінця сезону-2025/26, повідомляється на офіційному сайті польського клубу.
Русин – вихованець київського "Динамо", однак закріпитися у складі "біло-синіх" не зумів і 2022 року перейшов до луганської "Зорі".
Влітку 2023 року "Сандерленд" купив Русина у "Зорі" за 2,5 мільйона євро. У складі "чорних котів" він забив 2 голи та віддав один асист у 32 матчах.
Другу половину минулого сезону Назарій провів в оренді в хорватському "Хайдуку", зробивши один асист у 17 матчах.
"Арка" наразі посідає 11-те місце у чемпіонаті Польщі. "Сандерленд" йде на шостій позиції в АПЛ.
Раніше повідомлялося, що лондонський "Арсенал" віддав Олександра Зінченка в оренду до "Ноттінгема".