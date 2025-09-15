ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
98
Час на прочитання
1 хв

Український форвард забив ефектний гол у третьому поспіль матчі за італійський клуб

Богдан Попов очолив бомбардирські перегони у Серії B.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Богдан Попов

Богдан Попов / © ФК "Емполі"

Український форвард "Емполі" Богдан Попов відзначився забитим голом у матчі 3-го туру італійської Серії В проти "Спеції".

18-річний українець вийшов у стартовому складі своєї команди й на початку другого тайму зрівняв рахунок у поєдинку.

Після навісу партнера з лівого флангу штрафного майданчика Попов прекрасно розібрався та ефектним ударом через себе відправив м'яч у ворота суперника.

У підсумку Попов провів на полі 72 хвилини, після чого його замінили. Матч завершився внічию 1:1.

Огляд матчу "Емполі" – "Спеція"

Богдан забив у третьому поспіль матчі за "Емполі". Із чотирма голами він очолює бомбардирські перегони у другому за силою дивізіоні Італії.

Команда українця набрав чотири очки у трьох турах і наразі посідає дев'яте місце у турнірній таблиці Серії В.

Зазначимо, що Попов раніше перебував у структурі київського "Динамо", де грав за команду U-17. У липні 2022 року нападник приєднався до польського "Гурніка", а 2023-го став гравцем "Емполі".

Минулого сезону Богдан забив 10 голів у 33 матчах за "Емполі" U-20 у молодіжному чемпіонаті Італії.

Нещодавно Попов подовжив контракт з "Емполі" до 2028 року.

Дата публікації
Кількість переглядів
98
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie