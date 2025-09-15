Український форвард забив ефектний гол у третьому поспіль матчі за італійський клуб

Богдан Попов / © ФК "Емполі"

Реклама

Український форвард "Емполі" Богдан Попов відзначився забитим голом у матчі 3-го туру італійської Серії В проти "Спеції".

18-річний українець вийшов у стартовому складі своєї команди й на початку другого тайму зрівняв рахунок у поєдинку.

Після навісу партнера з лівого флангу штрафного майданчика Попов прекрасно розібрався та ефектним ударом через себе відправив м'яч у ворота суперника.

Реклама

У підсумку Попов провів на полі 72 хвилини, після чого його замінили. Матч завершився внічию 1:1.

Огляд матчу "Емполі" – "Спеція"

Богдан забив у третьому поспіль матчі за "Емполі". Із чотирма голами він очолює бомбардирські перегони у другому за силою дивізіоні Італії.

Команда українця набрав чотири очки у трьох турах і наразі посідає дев'яте місце у турнірній таблиці Серії В.

Зазначимо, що Попов раніше перебував у структурі київського "Динамо", де грав за команду U-17. У липні 2022 року нападник приєднався до польського "Гурніка", а 2023-го став гравцем "Емполі".

Реклама

Минулого сезону Богдан забив 10 голів у 33 матчах за "Емполі" U-20 у молодіжному чемпіонаті Італії.

Нещодавно Попов подовжив контракт з "Емполі" до 2028 року.