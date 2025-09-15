- Дата публікації
Український форвард забив ефектний гол у третьому поспіль матчі за італійський клуб
Богдан Попов очолив бомбардирські перегони у Серії B.
Український форвард "Емполі" Богдан Попов відзначився забитим голом у матчі 3-го туру італійської Серії В проти "Спеції".
18-річний українець вийшов у стартовому складі своєї команди й на початку другого тайму зрівняв рахунок у поєдинку.
Після навісу партнера з лівого флангу штрафного майданчика Попов прекрасно розібрався та ефектним ударом через себе відправив м'яч у ворота суперника.
У підсумку Попов провів на полі 72 хвилини, після чого його замінили. Матч завершився внічию 1:1.
Огляд матчу "Емполі" – "Спеція"
Богдан забив у третьому поспіль матчі за "Емполі". Із чотирма голами він очолює бомбардирські перегони у другому за силою дивізіоні Італії.
Команда українця набрав чотири очки у трьох турах і наразі посідає дев'яте місце у турнірній таблиці Серії В.
Зазначимо, що Попов раніше перебував у структурі київського "Динамо", де грав за команду U-17. У липні 2022 року нападник приєднався до польського "Гурніка", а 2023-го став гравцем "Емполі".
Минулого сезону Богдан забив 10 голів у 33 матчах за "Емполі" U-20 у молодіжному чемпіонаті Італії.
Нещодавно Попов подовжив контракт з "Емполі" до 2028 року.