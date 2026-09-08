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Український форвард забив гол у четвертому поспіль матчі в Нідерландах
Артем Степанов врятував свою команду від поразки.
Український форвард "Утрехта" Артем Степанов відзначився голом у матчі 5-го туру чемпіонату Нідерландів проти "Гоу Ехед Іглс".
Поєдинок розпочався ще 5 вересня, але через поведінку вболівальників "Утрехта", які почали кидати піротехніку та різні предмети на поле, гру зупинили за 30 хвилин до кінця за рахунку 1:3 на користь гостей.
Пізніше було ухвалено рішення дограти матч 8 вересня вже за порожніх трибун.
У дограванні господарі забили двічі й врятувалися від поразки — 3:3. Остаточний рахунок установив саме Степанов, який реалізував пенальті на 90-й хвилині поєдинку.
Для 19-річного українця це четвертий гол у четвертому поспіль матчі нового сезону чемпіонату Нідерландів. Раніше Артем забивав АЗ, роттердамській "Спарті" та ПСВ.
Наразі "Утрехт" посідає 15-те місце в турнірній таблиці Ередивізі, маючи 2 очки після п'яти зіграних матчів. "Гоу Ехед Іглс" з 8 балами перебуває на шостій позиції.
Зазначимо, що Артем виступає за "Утрехт" від січня 2026 року на правах оренди з німецького "Баєра".
У другій половині минулого сезону український футболіст провів за "Утрехт" 15 матчів, у яких забив 5 голів. Він став наймолодшим автором результативної серії (три голи поспіль) в Ередивізі від 2014 року.
Степанов є вихованцем академій луцької "Волині" та донецького "Шахтаря". Він перейшов до "Баєра" після початку повномасштабного російського вторгнення до України.
У складі команди леверкузенців U-19 український футболіст провів 27 матчів, забив 22 голи та віддав 3 асисти.
Раніше повідомлялося, що Циганков дебютував за "Аякс" у матчі чемпіонату Нідерландів.