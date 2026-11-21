Артем Степанов / facebook.com/FCUtrecht1970

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Український форвард "Утрехта" Артем Степанов забив гол у домашньому матчі 13-го туру чемпіонату Нідерландів проти "Камбура".

19-річний українець вийшов у стартовому складі своєї команди і на 60-й хвилині вразив ворота суперника після передачі Йоріса ван Оверема.

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Для Степанова це шостий гол у нинішньому сезоні Ередівізі та перший від вересня, коли він зазнав пошкодження лівого гомілкостопу, через що вибув із заявки збірної України на матчі Ліги націй, де мав дебютувати за національну команду.

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Незважаючи на гол українця, "Утрехт" зазнав поразки з рахунком 2:3. Степанов був замінений на 75-й хвилині матчу.

Наразі "Утрехт" йде 15-м у чемпіонаті Нідерландів, маючи у своєму активі 12 очок. "Камбур" посідає восьме місце, набравши 18 балів.

У наступному турі чемпіонату Нідерландів команда Степанова 29 листопада на виїзді зіграє проти клубу "Ден Гааг".

Раніше повідомлялося, що "Реал" офіційно визначився з майбутнім конкурента Луніна.

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