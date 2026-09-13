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Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Український форвард забив у п'ятому матчі поспіль у чемпіонаті Нідерландів

Артем Степанов допоміг "Утрехту" перемогти "Ексельсіор".

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Артем Степанов

Артем Степанов / facebook.com/FCUtrecht1970

Український форвард "Утрехта" Артем Степанов відзначився голом у виїзному матчі 6-го туру чемпіонату Нідерландів проти "Ексельсіора".

19-річний українець вийшов на поле у стартовому складі й на 36-й хвилині у воротарському майанчику суперника в один дотик замкнув простріл з лівого флангу, відкривши рахунок у зустрічі.

Для Степанова це вже 5-й гол у п'ятому матчі поспіль у чемпіонаті Нідерландів. Раніше Артем забивав АЗ, роттердамській "Спарті", ПСВ і "Гоу Ехед Іглс".

Степанов у віці 19 років і 34 днів став наймолодшим гравцем від 2001 року, який забивав у п'яти матчах Ередівізі поспіль. 2001-го 18-річний Рафаел ван дер Варт мав серію з 7 матчів поспіль з голами у чемпіонаті Нідерландів.

Поєдинок завершився перемогою команди українця з рахунком 2:1. Степанова замінили на 63-й хвилині гри.

Наразі "Утрехт" посідає 13-те місце в турнірній таблиці Ередивізі, маючи 5 очок після шести зіграних матчів. "Ексельсіор" з 10 балами перебуває на шостій позиції.

Зазначимо, що Степанов виступає за "Утрехт" від січня 2026 року на правах оренди з німецького "Баєра".

У другій половині минулого сезону український футболіст провів за "Утрехт" 15 матчів, у яких забив 5 голів. Він став наймолодшим автором результативної серії (три голи поспіль) в Ередивізі від 2014 року.

Степанов є вихованцем академій луцької "Волині" та донецького "Шахтаря". Він перейшов до "Баєра" після початку повномасштабного російського вторгнення до України.

У складі команди леверкузенців U-19 український футболіст провів 27 матчів, забив 22 голи та віддав 3 асисти.

Раніше повідомлялося, що асист Циганкова допоміг "Аяксу" знищити суперника у чемпіонаті Нідерландів.

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