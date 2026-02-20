ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
253
Час на прочитання
1 хв

Український фристайліст виступив у фіналі Олімпіади-2026 з лижної акробатики: результат

Олександр Окіпнюк не зумів пробитися до суперфіналу, де розіграють медалі.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Олександр Окіпнюк

Олександр Окіпнюк / © Associated Press

Український фристайліст Олександр Окіпнюк виступив у фіналі зимових Олімпійських ігор-2026 в лижній акробатиці.

За першу спробу в фіналі Окіпнюк отримав від суддів 101 бал. Другий стрибок був складнішим, але приземлення було невдалим — 92,31 бали.

Олександр Окіпнюк / © Associated Press

Олександр Окіпнюк / © Associated Press

За підсумками двох стрибків українець посів 10-те місце. Цього результату не вистачило для потрапляння до суперфіналу, де топ-6 спортсменів розіграють медалі. Початок суперфіналу – сьогодні, 20 лютого, о 15:30 за київським часом.

Окіпнюк — єдиний з чотирьох українців, який взяв участь у фіналі Олімпіади-2026 у лижній акробатиці. Дмитро Котовський, Ян Гаврюк і Максим Кузнєцов не подолали кваліфікацію.

Додамо, що напередодні на Олімпіаді-2026 відбулися змагання з жіночої лижної акробатики, де жодна з чотирьох українок не змогла вийти до фіналу.

Зимові Олімпійські ігри-2026 триватимуть від 6 до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо. Загалом буде розіграно 116 комплектів медалей у 16 видах спорту.

Україну на XXV зимовій Олімпіаді представляють 46 атлетів, які борються за медалі в 11 видах спорту. Наразі "синьо-жовті" залишаються без нагород.

Нагадаємо, на двох попередніх зимових Олімпіадах збірна України виграла по одній медалі — фристайліст Олександр Абраменко здобув "золото" у Пхенчхані-2018 і "срібло" у Пекіні-2022.

Дата публікації
Кількість переглядів
253
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie