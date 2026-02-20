Український фристайліст виступив у фіналі Олімпіади-2026 з лижної акробатики: результат

Олександр Окіпнюк / © Associated Press

Реклама

Український фристайліст Олександр Окіпнюк виступив у фіналі зимових Олімпійських ігор-2026 в лижній акробатиці.

За першу спробу в фіналі Окіпнюк отримав від суддів 101 бал. Другий стрибок був складнішим, але приземлення було невдалим — 92,31 бали.

Олександр Окіпнюк / © Associated Press

За підсумками двох стрибків українець посів 10-те місце. Цього результату не вистачило для потрапляння до суперфіналу, де топ-6 спортсменів розіграють медалі. Початок суперфіналу – сьогодні, 20 лютого, о 15:30 за київським часом.

Реклама

Окіпнюк — єдиний з чотирьох українців, який взяв участь у фіналі Олімпіади-2026 у лижній акробатиці. Дмитро Котовський, Ян Гаврюк і Максим Кузнєцов не подолали кваліфікацію.

Додамо, що напередодні на Олімпіаді-2026 відбулися змагання з жіночої лижної акробатики, де жодна з чотирьох українок не змогла вийти до фіналу.

Зимові Олімпійські ігри-2026 триватимуть від 6 до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо. Загалом буде розіграно 116 комплектів медалей у 16 видах спорту.

Україну на XXV зимовій Олімпіаді представляють 46 атлетів, які борються за медалі в 11 видах спорту. Наразі "синьо-жовті" залишаються без нагород.

Реклама

Нагадаємо, на двох попередніх зимових Олімпіадах збірна України виграла по одній медалі — фристайліст Олександр Абраменко здобув "золото" у Пхенчхані-2018 і "срібло" у Пекіні-2022.