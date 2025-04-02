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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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366
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1 хв

Український футболіст красивим голом вивів свою команду до півфіналу Кубка Туреччини (відео)

Забитий м'яч Олександра Зубкова приніс "Трабзонспору" путівку до 1/2 фіналу Кубка Туреччини.

Автор публікації
Максим Приходько Максим Приходько
Олександр Зубков

Олександр Зубков / © x.com/Trabzonspor

Український півзахисник "Трабзонспора" Олександр Зубков забив переможний гол у чвертьфінальному матчі Кубка Туреччини проти "Бодрумспора".

Основний час матчу завершився з рахунком 2:2, тож гра перейшла до екстратаймів. Там на 98-й хвилині зустрічі Зубков з лівого флангу змістився в центр і з-за меж штрафного майданчика точно пробив у дальній кут.

У підсумку "Трабзонспор" виграв з рахунком 3:2 і вийшов до півфіналу Кубка Туреччини.

Зазначимо, що Зубков провів на полі 106 хвилин, після чого його замінили.

Ще один українець – Данило Сікан – також вийшов у стартовому складі "Трабзонспора" і був замінений після першого тайму.

Додамо, що "Трабзонспор" догравав поєдинок удев'ятьох. На 89-й хвилині другу жовту картку та вилучення заробив Окай Йокушлу, а на 109-й з аналогічної причини поле залишив Батіста Менді.

Огляд матчу "Трабзонспор" – "Бодрумспор"

"Трабзонспор" в 1/2 фіналу Кубка Туреччини зіграє проти переможця пари "Бешикташ" – "Гезтепе".

В іншому півфіналі "Коньяспор" позмагається з тріумфатором матчу "Фенербахче" – "Галатасарай".

Нагадаємо, Зубков і Сікан у зимове трансферне вікно перейшли до "Трабзонспора" з донецького "Шахтаря. Олександр уже встиг забити 3 голи за турецький клуб – два в чемпіонаті та один в Кубку.

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