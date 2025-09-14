- Дата публікації
Український футболіст на першій хвилині віддав асист на ексзірку АПЛ у матчі МЛС
Артем Смоляков допоміг "Лос-Анджелесу" здобути перемогу.
Український захисник "Лос-Анджелеса" Артем Смоляков зробив результативну передачу в матчі регулярного чемпіонату МЛС проти "Сан-Хосе Ертквейс".
22-річний українець вийшов у стартовому складі своєї команди і вже на першій хвилині зустрічі віддав асист на південнокорейського форварда та ексзірку англійського "Тоттенгема" Сон Хин Міна, який відкрив рахунок.
У підсумку Смоляков провів на полі 72 хвилини, після чого його замінив Раян Холлінгсхед.
Поєдинок завершився перемогою команди українця з рахунком 4:2.
Огляд матчу "Сан-Хосе Ертквейс" – "Лос-Анджелес"
Після цієї перемоги "Лос-Анджелес" (44 очки) посідає п'яте місце в турнірній таблиці Західної конференції. "Сан-Хосе Ертквейс" (35 балів) перебуває на дев'ятій позиції.
Нагадаємо, у лютому цього року Смоляков перейшов до "Лос-Анджелеса" з житомирського "Полісся", підписавши контракт до 2028 року. В березні українець забив розкішний дебютний гол у МЛС.