Український футболіст увійшов до десятки найдорожчих центральних захисників світу

Ілля Забарний (справа) / © Associated Press

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Український футболіст англійського "Борнмута" Ілля Забарний увійшов до десятки найдорожчих центральних захисників світу за версією Міжнародного центру спортивних досліджень (CIES).

У цьому ретингу 22-річний українець розташувався на шостій сходинці. Його трансферну вартість оцінили у 67,1 мільйона євро.

Лідером списку став 18-річний іспанський захисник "Барселони" Пау Кубарсі – 109,6 млн євро.

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До топ-3 також потрапили П'єро Інкап'є з німецького "Баєра" (88,5 млн євро) та колишній партнер Забарного за "Борнмутом" Дін Гейзен (85 млн євро), який цього літа перейшов до мадридського "Реала".

Рейтинг найдорожчих центральних захисників світу за версією CIES

1. Пау Кубарсі ("Барселона") – 109,6 млн євро

2. П'єро Інкап'є "Баєр") – 88,5 млн євро

3. Дін Гейзен ("Реал") – 85,0 млн євро

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4. Леві Колвілл ("Челсі") – 83,1 млн євро

5. Вільям Саліба ("Арсенал") – 79,0 млн євро

6. Ілля Забарний ("Борнмут") – 67,1 млн євро

7. Вільян Пачо ("Айнтрахт") – 65,5 млн євро

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8. Алессандро Бастоні ("Інтер") – 63,4 млн євро

9. Муріло ("Ноттінгем") – 60,3 млн євро

10. Габріел Магальяес ("Арсенал") – 59,9 млн євро

Забарний – вихованець київського "Динамо". У січні 2023 року він перейшов до "Борнмута", який виступає в англійській Прем'єр-лізі (АПЛ), за 22,7 млн євро. Минулого літа Ілля подовжив контракт із "вишнями" до кінця червня 2029 року.

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У сезоні-2024/25 Забарний зіграв 39 матчів на клубному рівні та віддав один асист. "Вишні" фінішували на 9-му місці в АПЛ.

За збірну України захисник дебютував 2020 року. Відтоді встиг провести вже 48 матчів за національну команду, в яких відзначився трьома голами.

Раніше повідомлялося, що французький ПСЖ наблизився до підписання Забарного.