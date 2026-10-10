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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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859
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Український футболіст забив ефектний гол у матчі АПЛ

Єгор Ярмолюк допоміг "Брентфорду" відкрити рахунок у матчі з "Астон Віллою".

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Єгор Ярмолюк

Єгор Ярмолюк / x.com/BrentfordFC

Український півзахисник "Брентфорда" Єгор Ярмолюк, який через травму не поїхав до збірної на матчі Ліги націй, забив гол у поєдинку 6-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2026/27 проти "Астон Вілли".

22-річний український футболіст розпочав зустріч проти бірмінгемців у стартовому складі своєї команди та відкрив рахунок уже на 10-й хвилині.

Ярмолюк вдало зіграв на добиванні та з лінії штрафного майданчика відправив м'яч у ворота господарів поля.

Це другий гол Ярмолюка у кар'єрі за "Брентфорд" і перший у нинішньому сезоні АПЛ.

Матч завершився внічию 2:2. Ярмолюк був замінений у середині другого тайму.

Єгор проводив свій 101-й матч в АПЛ та 116-й за "Брентфорд" загалом. На його рахунку тепер 2 голи та 4 асисти у футболці лондонського клубу в усіх турнірах.

Після цього матчу "Брентфорд" (10 очок) посідає четверту позицію у турнірній таблиці АПЛ. "Астон Вілла" (5 балів) перебуває на 14-му місці.

Раніше повідомлялося, що Роналду тимчасово відсторонили від збірної Португалії після гучного скандалу.

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