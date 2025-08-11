Український футболіст забив переможний гол-красень у чемпіонаті Румунії (відео)

Олександр Романчук / © "Університатя" Крайова

Реклама

Український захисник Олександр Романчук забив ефектний переможний гол за "Університатю" з міста Крайова в матчі п'ятого туру чемпіонату Румунії.

25-річний футболіст відзначився на 31-й хвилині домашнього поєдинку проти клубу "Германштадт".

Романчук неймовірно красивим дальнім ударом відправив м'яч у "дев'ятку" воріт команди суперника.

Реклама

Цей гол виявився єдиним у матчі та приніс "Університаті" перемогу.

"Університатя" здобула четверту поспіль перемогу і лідирує в турнірній таблиці чемпіонату Румунії.

Зазначимо, що цього сезону Романчук відзначився трьома голами і однією результативною передачею в семи матчах за "Університатю" у всіх турнірах.

Олександр перейшов до румунського клубу лише у липні цього року, залишивши криворізький "Кривбас". Раніше він також виступав за "Львів" та угорський "Дебрецен".

Реклама

Раніше повідомлялося, що захисник одеського "Чорноморця" Ярослав Ракицький забив розкішний гол у матчі Першої ліги.