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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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256
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Український футболіст забив розкішний дебютний гол у МЛС (відео)

Артем Смоляков відзначився шедевральним м'ячем за "Лос-Анджелес".

Автор публікації
Максим Приходько Максим Приходько
Артем Смоляков

Артем Смоляков / © Associated Press

Український захисник Артем Смоляков забив дебютний гол у чемпіонаті МЛС, де він виступає за клуб "Лос-Анджелес".

У матчі проти "Сан-Дієго" 21-річний українець вийшов на поле в стартовому складі, а на 43-й хвилині, коли його команда вже поступалася в рахунку 0:3, скоротив відставання розкішним ударом під поперечину з-за меж штрафного майданчика.

У підсумку "Лос-Анджелес" зазнав поразки з рахунком 2:3. Смолякова замінили на 73-й хвилині поєдинку.

Для Артема це був п'ятий матч у МЛС і лише другий у стартовому складі.

У лютому цього року Смоляков перейшов до "Лос-Анджелеса" з житомирського "Полісся", підписавши контракт до 2028 року.

Наразі "Лос-Анджелес" посідає сьоме місце у Західній конференції МЛС, набравши 9 очок після шести матчів.

У наступному поєдинку команда Смолякова 3 квітня прийме "Інтер" Маямі аргентинця Ліонеля Мессі в 1/4 фіналу Кубка чемпіонів КОНКАКАФ.

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