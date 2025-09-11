Український футболіст "Жирони" перейшов до клубу російського блогера

Дмитро Мельніченко / instagram.com/gironafcacademia

Український футболіст Дмитро Мельніченко перейшов з іспанської "Жирони" до клубу "Красава", який належить російському блогеру Євгену Савіну.

Про підписання 21-річного півзахисника було оголошено на офіційній сторінці ФК "Красава" у Facebook.

Умови співпраці між клубом та українцем не розголошуються.

Мельніченко – вихованець київського "Динамо", який у серпні 2022-го року перейшов до юнацької команди львівського "Руха". Грав за "Динамо" та "Рух" у Юнацькій лізі УЄФА.

1 березня 2023-го Дмитро підписав контракт із "Нивою" з Бузової, клубом Першої ліги України. 1 вересня 2023-го він став гравцем "Жирони" і виступав за резервну команду каталонців у п'ятому іспанському дивізіоні.

Зазначимо, що Савін після початку повномасштабної війни засудив агресію Росії проти України, вивіз свою команду на Кіпр і заявив її до місцевого чемпіонату.