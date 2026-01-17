- Дата публікації
Український футзаліст загинув на війні з російськими окупантами
Едуард Петрик віддав життя, захищаючи свободу України.
На війні проти російських загарбників загинув український футзаліст Едуард Петрик.
Трагічну звістку повідомила Асоціація футзалу України (АФУ).
"Уся футзальна родина у скорботі… Захищаючи Україну від російських окупантів, загинув колишній гравець рівненського "Кардинала" Едуард Петрик. Герой служив стрільцем-снайпером. Свій останній бій прийняв у Харківській області. Вічна шана полеглому захиснику. Ніколи не пробачимо російським терористам їхні злочини…", – йдеться в дописі пресслужби АФУ.
