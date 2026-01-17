ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
166
Час на прочитання
1 хв

Український футзаліст загинув на війні з російськими окупантами

Едуард Петрик віддав життя, захищаючи свободу України.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Едуард Петрик

Едуард Петрик / © Асоціація футзалу України

На війні проти російських загарбників загинув український футзаліст Едуард Петрик.

Трагічну звістку повідомила Асоціація футзалу України (АФУ).

"Уся футзальна родина у скорботі… Захищаючи Україну від російських окупантів, загинув колишній гравець рівненського "Кардинала" Едуард Петрик. Герой служив стрільцем-снайпером. Свій останній бій прийняв у Харківській області. Вічна шана полеглому захиснику. Ніколи не пробачимо російським терористам їхні злочини…", – йдеться в дописі пресслужби АФУ.

Раніше повідомлялося, що на війні з російськими окупантами загинув український альпініст.

Також ми розповідали, що український волейболіст загинув на війні з російськими окупантами.

Дата публікації
Кількість переглядів
166
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie