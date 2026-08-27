Український гімнаст-чемпіон розкритикував федерацію за відсутність допомоги перед Євро

Назар Чепурний / © Associated Press

Реклама

Український гімнаст Назар Чепурний, який нещодавно здобув "золото" чемпіонату Європи-2026 в опорному стрибку, розкритикував федерацію за відсутність фінансової допомоги під час підготовки до континентальної першості.

Відповідну заяву 23-річний уродженець Черкас опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Реклама

Новоспечений чемпіон Європи поскаржився на те, що Міністерство молоді та спорту України та Українська федерація гімнастики проігнорували його прохання оплатити підготовку до змагань за кордоном.

Реклама

"Ось і завершився чемпіонат Європи. Усі бачили гучний результат, медалі та красиву картинку. Але зараз я хочу розповісти, що насправді стояло за лаштунками цього результату.

Через відсутність належних умов для підготовки півтора місяця тому я ухвалив рішення виїхати до Німеччини, щоб готуватися до чемпіонату Європи.

Увесь цей час я неодноразово звертався до Міністерства молоді та спорту України та Української федерації гімнастики з проханням про матеріальну підтримку тренувального збору. У відповідь я отримував "завтра".

Зрештою я змирився з тим, що першу половину підготовки доведеться повністю оплачувати самостійно: житло, харчування, пальне та всі інші витрати.

Реклама

Після цього я попросив лише про одне — оплатити офіційний тренувальний збір у Кінбаумі. Мені сказали, що допоможуть. Але в результаті ні з боку Міністерства, ні з боку Федерації допомоги не було.

Натомість Німецька федерація гімнастики, дізнавшись про мою ситуацію, добровільно допомогла мені з оплатою цього збору.

Мене щиро дивує, що всі мої дії, спрямовані на те, щоб краще підготуватися, показати максимальний результат і підняти прапор своєї країни, не отримали належної підтримки від людей, які обіймають відповідальні посади й безпосередньо відповідають за підтримку українського спорту та спортсменів.

Тому за цей результат я хочу подякувати виключно своєму тренеру Геннадію Людвіговичу Сартинському, Німецькій федерації гімнастики, Роландасу, своїм близьким і рідним, які були поруч і підтримували мене. Але аж ніяк не Українській федерації гімнастики та не Міністерству молоді та спорту. Немає нічого нікчемнішого, ніж не зробити нічого для цього результату, а після нього кричати про перемогу голосніше за всіх.

Реклама

Дуже шкода, що 900 євро на підготовку спортсмена до чемпіонату Європи — це, виявляється, занадто багато. Але водночас члени федерації можуть дозволити собі літати бізнес-класом. А потім усі дивуються, чому спортсмени починають замислюватися про зміну спортивного громадянства. Не дивуйтеся", — написав Чепурний.

Пресслужба Міністерства молоді та спорту у відповідь на запит Tribuna.com вже прокоментувала допис Чепурного про відсутність фінансової підтримки з боку українських спортивних структур під час підготовки до чемпіонату Європи.

"Золота медаль Назара Чепурного на чемпіонаті Європи — це важливий успіх для всієї країни, і ми цінуємо вагомий внесок спортсмена у цю перемогу.

Назар Чепурний є спортсменом штатної команди національної збірної України та отримує заробітну плату, передбачену контрактом. Також він отримує додаткову стипендію як бронзовий призер чемпіонату світу зі спортивної гімнастики.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку фізичної культури, спорту вищих досягнень та резервного спорту" — державний бюджет не може покривати видатки на проведення навчально-тренувальних зборів національної збірної команди за кордоном, за винятком чітко визначених підстав.

Про це було попереджено Назара, який у травні звернувся до Мінмолодьспорту з проханням про виїзд за кордон для виступів в іноземних клубах та проведення підготовки до змагань. Мінмолодьспорту спрямовує кошти на підготовку національної збірної в межах України у повному обсязі. Що стосується зборів за кордоном, вони можуть фінансуватися державою лише у кількох випадках:

– на території України немає належної бази для підготовки національної збірної з цього виду спорту;

– в Україні відсутні необхідні погодні умови під час проведення навчально-тренувального збору;

– є потреба провести завершальний збір перед чемпіонатом чи Кубком світу / Європи на спорудах із обладнанням за міжнародними стандартами або у кліматичних умовах, наближених до умов майбутніх змагань;

– є необхідність реалізації індивідуальних планів підготовки за участю провідних іноземних спортсменів.

Назар Чепурний у своєму дописі зазначив, що виїхав, бо в Україні немає належних умов для підготовки до змагань. Але це не відповідає дійсності. Вся національна збірна України зі спортивної гімнастики тренується на спеціалізованій олімпійській базі на Київщині, де створено необхідні умови для підготовки атлетів.

Мінмолодьспорту цінує Назара Чепурного як видатного спортсмена і прагне його подальшого розвитку у складі національної збірної. Адже кожна перемога українських атлетів на міжнародній арені — це наш спільний привід для гордості та доказ незламності країни", — йдеться в заяві.

Для Чепурного це перше в кар'єрі особисте "золото" чемпіонату Європи. Також на його рахунку дві "бронзи" чемпіонатів Європи в опорному стрибку (2024, 2025) та командне "золото" Євро-2024. Крім того, Чепурний двічі ставав бронзовим призером чемпіонатів світу — у 2023 та 2025 роках.

Раніше повідомлялося, що колишній український гімнаст Ілля Ковтун став чемпіоном Європи у складі збірної Хорватії.

Новини партнерів