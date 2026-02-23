Український гімнаст здобув "золото" на першому етапі Кубка світу 2026 року

Назар Чепурний / © Associated Press

Український гімнаст Назар Чепурний здобув золоту медаль в опорному стрибку на першому етапі Кубка світу 2026 року, який відбувся в німецькому Коттбусі.

Чепурний пройшов до фіналу з найкращим результатом у кваліфікації, після чого і переміг у фіналі.

Середня оцінка українського гімнаста за два стрибки склала 14,716 бала.

Кубок світу. Опорний стрибок. Фінальні результати

1. Назар Чепурний (Україна) — 14,716 бала

2. Сол Скотт (Велика Британія) — 14,249 бала

3. Арес Федерічі (Італія) — 14,133 бала

Додамо, що минулого сезону Чепурний виборов чотири нагороди на етапах Кубка світу в опорному стрибку: одну золоту та три срібні.

Також за підсумками минулого року він став переможцем загального заліку Кубка світу у вправах на паралельних брусах.

Раніше повідомлялося, що збірна України завершила виступи на зимових Олімпійських іграх-2026 без медалей.