Український гімнаст здобув "золото" на першому етапі Кубка світу 2026 року
Назар Чепурний тріумфував в опорному стрибку на змаганнях у Німеччині.
Український гімнаст Назар Чепурний здобув золоту медаль в опорному стрибку на першому етапі Кубка світу 2026 року, який відбувся в німецькому Коттбусі.
Чепурний пройшов до фіналу з найкращим результатом у кваліфікації, після чого і переміг у фіналі.
Середня оцінка українського гімнаста за два стрибки склала 14,716 бала.
Кубок світу. Опорний стрибок. Фінальні результати
1. Назар Чепурний (Україна) — 14,716 бала
2. Сол Скотт (Велика Британія) — 14,249 бала
3. Арес Федерічі (Італія) — 14,133 бала
Додамо, що минулого сезону Чепурний виборов чотири нагороди на етапах Кубка світу в опорному стрибку: одну золоту та три срібні.
Також за підсумками минулого року він став переможцем загального заліку Кубка світу у вправах на паралельних брусах.
Раніше повідомлялося, що збірна України завершила виступи на зимових Олімпійських іграх-2026 без медалей.