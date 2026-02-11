ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
168
Час на прочитання
2 хв

Український гірськолижник підтримав Гераскевича під час виступу на Олімпіаді-2026

Дмитро Шеп'юк показав рукавичку з особливим написом після участі у супергіганті.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Дмитро Шеп'юк

Дмитро Шеп'юк / © Associated Press

Український гірськолижник Дмитро Шеп'юк підтримав скелетоніста Владислава Гераскевича, якому Міжнародний олімпійський комітет (МОК) заборонив виступати на зимовій Олімпіаді-2026 у шоломі з фото вбитих російськими окупантами українських спортсменів.

Під час медального змагання із супергіганту на Олімпіаді-2026 наш гірськолижник після свого фінішу показав рукавичку з написом: "Ukr heroes with us" ("Українські герої з нами").

Дмитро Шеп'юк / © Associated Press

Дмитро Шеп'юк / © Associated Press

Дмитро Шеп'юк / © Associated Press

Дмитро Шеп'юк / © Associated Press

Дмитро Шеп'юк / © Associated Press

Дмитро Шеп'юк / © Associated Press

Для 20-річного Шеп'юка це перша в кар'єрі Олімпіада. Він посів у супергіганті 36-те місце.

Напередодні Гераскевича також підтримала санкарка Олена Смага, яка після заїзду в одномісних санах показала рукавичку з написом "Remembrance is not a violation" ("Пам'ять – це не порушення правил").

Раніше повідомлялося, що 11 лютого Гераскевич знову вийшов на тренування у "шоломі пам'яті", незважаючи на заборону МОК і ризик бути дискваліфікованим. Український скелетоніст став найшвидшим серед спортсменів, які вийшли на трасу.

Зимові Олімпійські ігри-2026 триватимуть від 6 до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо. Загалом буде розіграно 116 комплектів медалей у 16 видах спорту.

Україну на XXV зимовій Олімпіаді представляють 46 атлетів, які борються за медалі в 11 видах спорту. Після четвертого змагального дня "синьо-жовті" залишаються без нагород.

Нагадаємо, на двох попередніх зимових Олімпіадах збірна України виграла по одній медалі – фристайліст Олександр Абраменко здобув "золото" у Пхенчхані-2018 і "срібло" у Пекіні-2022.

Дата публікації
Кількість переглядів
168
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie