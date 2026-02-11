Український гірськолижник підтримав Гераскевича під час виступу на Олімпіаді-2026

Дмитро Шеп'юк / © Associated Press

Український гірськолижник Дмитро Шеп'юк підтримав скелетоніста Владислава Гераскевича, якому Міжнародний олімпійський комітет (МОК) заборонив виступати на зимовій Олімпіаді-2026 у шоломі з фото вбитих російськими окупантами українських спортсменів.

Під час медального змагання із супергіганту на Олімпіаді-2026 наш гірськолижник після свого фінішу показав рукавичку з написом: "Ukr heroes with us" ("Українські герої з нами").

Для 20-річного Шеп'юка це перша в кар'єрі Олімпіада. Він посів у супергіганті 36-те місце.

Напередодні Гераскевича також підтримала санкарка Олена Смага, яка після заїзду в одномісних санах показала рукавичку з написом "Remembrance is not a violation" ("Пам'ять – це не порушення правил").

Раніше повідомлялося, що 11 лютого Гераскевич знову вийшов на тренування у "шоломі пам'яті", незважаючи на заборону МОК і ризик бути дискваліфікованим. Український скелетоніст став найшвидшим серед спортсменів, які вийшли на трасу.

Зимові Олімпійські ігри-2026 триватимуть від 6 до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо. Загалом буде розіграно 116 комплектів медалей у 16 видах спорту.

Україну на XXV зимовій Олімпіаді представляють 46 атлетів, які борються за медалі в 11 видах спорту. Після четвертого змагального дня "синьо-жовті" залишаються без нагород.

Нагадаємо, на двох попередніх зимових Олімпіадах збірна України виграла по одній медалі – фристайліст Олександр Абраменко здобув "золото" у Пхенчхані-2018 і "срібло" у Пекіні-2022.